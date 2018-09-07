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    Обнародованы назначения на матч Мальта-Азербайджан

    Встречу рассудит рефери из Черногории

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Обнародованы все назначения на предстоящий выездной матч сборной Азербайджана с Мальтой во II туре Лиги наций УЕФА. 

    Как сообщает Report, предстоящий 10 сентября матч рассудит судейская бригада из Черногории. 

    Рефери встречи будет Никола Дабанович. Функцию бокового судьи выполнят Милутин Джукич и Йовица Татар. Четвертым судьей станет Александар Джиканович. Милован Милачич и Милош Бошкович будут дополнительными помощниками главного арбитра. 

    Судьей-инспектором матча станет Люк Уильямс, а представителем УЕФА - Грем Ховер. 

    В последний раз Дабанович рассудил 4 сентября 2017 года отборочный групповой матч чемпионата мира на Бакинском олимпийском стадионе, где сборная Азербайджана обыграла Сан-Марино со счетом 5:1. 

    Отметим, что встреча на национальном стадионе Та Гали начнется в 22:45 по бакинскому времени. 

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