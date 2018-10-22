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    Обнародованы назначения на матч "Карабах" - "Ворскла"

    Встреча поручена израильской бригаде арбитров

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Обнародованы все назначения на матч "Карабаха" в III туре группового этапа Лиги Европы УЕФА с украинским клубом "Ворскла".

    Как сообщает Report, встреча, которая состоится 25 октября на Бакинском олимпийском стадионе, будет поручена израильским судьям. Главный судья матча - Рой Райншрайбер. Функции боковых арбитров будут выполнять Данни Красику и Давид Элиас Биттон. Амихай Ехошуа Мозес - четвертый арбитр, Алон Ефет и Даниэль Бар Натан - дополнительные помощники судьи. 

    Судья-инспектор - россиянин Сергей Зуев, представитель УЕФА - поляк Казимир Олежек.

    Отметим, что матч начнется в 20:55.

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