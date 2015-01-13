​Обнародованы имена претендентов на "Золотой мяч", за которых проголосовали представители Азербайджана

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Обнародованы имена претендентов на "Золотой мяч" по итогам 2014 года, за которых проголосовали представители Азербайджана. Как сообщает Report, капитан Рашад Садигов считает, что Криштиану Роналду достойнее этого звания, нежели Мануэль Нойер или Арьен Роббен. Голосовавший как представитель прессы Расим Мовсумзаде, первенство отдал Криштиану Роналду, второе место - Филиппу Ламу, а третье - Арьену Роббену. Проголосовавший как тренер 42-летний специалист Махмуд Гурбанов, как уже ранее заявлял Report, первое место отдал Арьену Роббену, второе - Анхелю Ди Мария, а третье место - Криштиану Роналду.

Отметим, что в голосовании принимали участие главные тренеры 181 сборной, 182 капитана сборных команд и 181 представитель СМИ. Криштиану Рональду, набрав 37,66% голосов, стал первым, на втором месте Лионель Месси, набравший 15,76% голосов, а на третьем - Мануэль Нойер с 15,72% голосов.