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    Обнародованы имена кандидатов на пост главного тренера сборной Италии - СПИСОК

    La Gazzetta dello Sport составила список специалистов, которые смогут заменить Джампьеро Вентуру

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Обнародованы имена специалистов, которые смогут заменить главного тренера не сумевшей попасть в чемпионат мира 2018 года сборной Италии Джампьеро Вентуру.

    Как сообщает Report со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, на пост руководителя претендуют 4 кандидата.

    Основным претендентом на замену Вентуры называют Карло Анчелотти, который недавно был уволен из "Баварии". Кроме того, рассматриваются варианты с приглашением Антонио Конте из "Челси", Массимилиано Аллегри из "Ювентуса" и Роберто Манчини из "Зенита".

    Напомним, что решение в связи с Д. Вентурой будет объявлено после встречи наставника с главой федерации Карло Тавеккьо. 

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