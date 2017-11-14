Обнародованы имена кандидатов на пост главного тренера сборной Италии - СПИСОК

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Обнародованы имена специалистов, которые смогут заменить главного тренера не сумевшей попасть в чемпионат мира 2018 года сборной Италии Джампьеро Вентуру.

Как сообщает Report со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, на пост руководителя претендуют 4 кандидата.

Основным претендентом на замену Вентуры называют Карло Анчелотти, который недавно был уволен из "Баварии". Кроме того, рассматриваются варианты с приглашением Антонио Конте из "Челси", Массимилиано Аллегри из "Ювентуса" и Роберто Манчини из "Зенита".

Напомним, что решение в связи с Д. Вентурой будет объявлено после встречи наставника с главой федерации Карло Тавеккьо.