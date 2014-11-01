Обнародованы цены билетов на матч "Карабах" - "Днепр"

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Обнародованы цены билетов на матч между азербайджанским клубом "Карабах" и украинским "Днепром" в рамках группового этапа Лиги Европы. Как сообщили Report в клубе, самый дешевый билет на матч, который состоится 6 ноября, будет стоить 1 манат, а самый дорогой - 10 манатов. Билеты начнут продавать с 3 ноября.

Учитывая интерес болельщиков, руководство клуба предполагает выпустить на продажу 30 тысяч билетов. Они будут продаваться в кассах республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова, где состоится игра. Отметим, что матч "Карабах" - "Днепр" начнется в 21:00.

Первая встреча между командами состоялась 23 октября в Киеве, тогда агдамский клуб выиграл со счетом 1:0.