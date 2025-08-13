О нас

Обнародовано время начала матчей "Карабаха" в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

Обнародовано время начала матчей в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
13 августа 2025 г. 09:23
Обнародовано время начала матчей Карабаха в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

Обнародовано время начала матчей в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, первый матч чемпион Азербайджана проведет 19 августа против венгерского "Ференцвароша" в гостях, встреча начнется в 23:00 по бакинскому времени.

Ответный матч состоится 27 августа на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, игра начнется в 20:45.

Отметим, что в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА "Карабах" прошел "Шкендию" (Северная Македония), а "Ференцварош" - болгарский "Лудогорец".

Версия на азербайджанском языке

Последние новости

