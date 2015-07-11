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    Обнародовано время начала матча "Интер"-"Хабнарфьордюр"

    Встречу организуют на стадионе İnter Arena

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Стало известно время начала ответной встречи бакинской команды "Интер", которая пройдет с исландским клубом "Хабнарфьордюр" на II классификационном этапе Лиги Европы по футболу.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, игра запланирована на 23 июля в 21:00.

    Встреча состоится на стадионе "İnter Arena".

    Отметим, что первый матч между командами "Хабнарфьордюр" и "Интер" начнется 16 июля в Исландии в 20:15 по местному времени (17 июля в 00:15 по бакинскому времени).

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