 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Обнародовано расписание матчей VI тура Премьер-лиги Азербайджана

    Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Обнародовано расписание матчей VI тура Премьер-лиги Азербайджана.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, матчи недели пройдут в субботу и воскресенье.

    29 сентября (суббота)

    20:50 "Сабах" - "Карабах"

    "Алинджа Арена"

    18:55. "Нефтчи" - "Сабаил"

    "Баксель Арена"

    30 сентября (воскресенье)

    18:00. "Габала" - "Кешля"

    Габалинский городской стадион

    20:00. "Сумгайыт" - "Зиря"

    "Баил Арена".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi