Обнародовано расписание матчей VI тура Премьер-лиги Азербайджана

24 сентября, 2018 15:41

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Обнародовано расписание матчей VI тура Премьер-лиги Азербайджана. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, матчи недели пройдут в субботу и воскресенье. 29 сентября (суббота) 20:50 "Сабах" - "Карабах" "Алинджа Арена" 18:55. "Нефтчи" - "Сабаил" "Баксель Арена" 30 сентября (воскресенье) 18:00. "Габала" - "Кешля" Габалинский городской стадион 20:00. "Сумгайыт" - "Зиря" "Баил Арена".

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