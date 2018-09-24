Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Обнародовано расписание матчей VI тура Премьер-лиги Азербайджана.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, матчи недели пройдут в субботу и воскресенье.
29 сентября (суббота)
20:50 "Сабах" - "Карабах"
"Алинджа Арена"
18:55. "Нефтчи" - "Сабаил"
"Баксель Арена"
30 сентября (воскресенье)
18:00. "Габала" - "Кешля"
Габалинский городской стадион
20:00. "Сумгайыт" - "Зиря"
"Баил Арена".
Şamo QuliyevАвтор новости
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