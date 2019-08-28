​Обнародованы срок и сумма договора Дональда Герье с "Нефтчи"

Экс-футболист “Карабаха” Дональд Герье планирует продолжить свою карьеру в “Нефтчи”.

Как сообщает Report, портал “Vant Bef İnfo” распространил информацию о том, что договор будет заключен сроком на 2 года и зарплата Герье составит свыше 35 тысяч долларов в месяц.

Отмечается, что Герье принял все условия “Нефтчи” и в момент заключения контракта получит половину своей зарплаты за год. Бакинский клуб ожидает приезда Герье после согласования всех договоренностей. Согласно распространенной информации, гаитянин прибудет в лагерь “Нефтчи” до 1 сентября.