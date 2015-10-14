Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Обнародована таблица VIII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report со ссылкой на сайт Профессиональной футбольной лиги, игры тура охватят три дня.
Тур стартует игрой между клубами "Раван" и "Кяпяз". Последняя встреча недели пройдет в Сумгайыте. Здесь встретятся одноименная местная команда и "Интер".
Все игры тура будут транслироваться по телеканалу "CBC Sport".
16 октября
20:30. "Раван" – "Кяпяз"
Баку. "Bayıl Arena"
17 октября
15:30. "Нефтчи" – "Габала"
Баку. Стадион имени Исмета Гаибова поселка Бакиханова
18:00. "Карабах" – "Зире"
Баку. Стадион имени Тофика Бахрамова поселка Сураханы
18 октября
18:00. "Хазар-Лянкяран" – АЗАЛ
Лянкяран. Центральный стадион "Хазар-Лянкяран"
20:00. "Сумгайыт" – "Интер"
Сумгайыт. "Kapital Bank Arena"
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости
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