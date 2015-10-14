 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Обнародована таблица VIII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу

    Тур стартует матчем Раван - Кяпяз

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Обнародована таблица VIII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт Профессиональной футбольной лиги, игры тура охватят три дня.

    Тур стартует игрой между клубами "Раван" и "Кяпяз". Последняя встреча недели пройдет в Сумгайыте. Здесь встретятся одноименная местная команда и "Интер".

    Все игры тура будут транслироваться по телеканалу "CBC Sport".

    16 октября

    20:30. "Раван" – "Кяпяз"

    Баку. "Bayıl Arena"

    17 октября

    15:30. "Нефтчи" – "Габала"

    Баку. Стадион имени Исмета Гаибова поселка Бакиханова

    18:00. "Карабах" – "Зире"

    Баку. Стадион имени Тофика Бахрамова поселка Сураханы

    18 октября

    18:00. "Хазар-Лянкяран" – АЗАЛ

    Лянкяран. Центральный стадион "Хазар-Лянкяран"

    20:00. "Сумгайыт" – "Интер"

    Сумгайыт. "Kapital Bank Arena"

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi