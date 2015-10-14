Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Обнародована таблица VIII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Профессиональной футбольной лиги, игры тура охватят три дня.

Тур стартует игрой между клубами "Раван" и "Кяпяз". Последняя встреча недели пройдет в Сумгайыте. Здесь встретятся одноименная местная команда и "Интер".

Все игры тура будут транслироваться по телеканалу "CBC Sport".

16 октября

20:30. "Раван" – "Кяпяз"

Баку. "Bayıl Arena"

17 октября

15:30. "Нефтчи" – "Габала"

Баку. Стадион имени Исмета Гаибова поселка Бакиханова

18:00. "Карабах" – "Зире"

Баку. Стадион имени Тофика Бахрамова поселка Сураханы

18 октября

18:00. "Хазар-Лянкяран" – АЗАЛ

Лянкяран. Центральный стадион "Хазар-Лянкяран"

20:00. "Сумгайыт" – "Интер"

Сумгайыт. "Kapital Bank Arena"