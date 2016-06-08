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    ​Обнародована сумма премии, предусмотренной для сборной Германии в случае победы на чемпионате Европы

    На безопасность выделят 800 тыс. евро

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ В случае победы на ЕВРО-2016, каждый футболист сборной Германии получит премию в 300 тыс. евро.

    Как сообщает Report со ссылкой на Bild, об этом заявил президент Футбольного союза Германии (DFB) Райнхард Гриндель.

    По словам Р.Гринделя, еще 800 тыс. евро выделят на обеспечение безопасности на континентальном чемпионате.

    Отметим, что сборная Германии, получившая место в группе "С" вместе с Украиной, Польшей и Северной Ирландией, является последним чемпионом мира.

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