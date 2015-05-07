​Обнародован список самых дорогих футбольных клубов мира

7 мая, 2015 01:30

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Издание Forbes опубликовало новый список самых дорогих футбольных клубов мира. Как передает Report, первую строчку рейтинга занял мадридский "Реал" — его стоимость оценивается в 3,26 млрд. долларов. На втором месте расположилась "Барселона" (3,16 млрд. долларов), третьим стал "Манчестер Юнайтед" (3,1 млрд. долларов). Добавим, что средняя стоимость клуба из первой двадцатки достигла 1,16 млрд. долларов. 10 самых дорогих футбольных клубов мира по версии Forbes: 1. "Реал" — 3,26 млрд. долларов 2. "Барселона" — 3,16 млрд. долларов 3. "Манчестер Юнайтед" — 3,1 млрд. долларов 4. "Бавария" — 2,35 млрд. долларов 5. "Манчестер Сити" — 1,38 млрд. долларов 6. "Челси" — 1,37 млрд. долларов 7. "Арсенал" — 1,31 млрд. долларов 8. "Ливерпуль" — 0,98 млрд. долларов 9. "Ювентус" — 0,84 млрд. долларов 10. "Милан" — 0,76 млрд. долларов