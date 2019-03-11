Обнародован состав сборной Азербайджана в элит-раунде

Обнародован состав сборной Азербайджана по футболу U19, который примет участие в элит-раунде чемпионата Европы.

Как сообщает Report, главный тренер Вугар Мамедов разослал пригласительные 20 футболистам.

С 15 марта они приступят к учебно-тренировочным сборам в Краснодаре (Россия), а затем выйдут на матчи элит-раунда.

20 марта соперником будет Россия, 23 марта - Ирландия, 26 марта - Румыния. Первый и последний матчи состоятся в 18:00 по бакинскому времени, вторая игра - в 13:00.

В состав сборной вошли Наиль Алышов ("Нефтчи"), Ниджат Мехбалыев ("Карабах"), Эльнур Ибрагимов ("Спартак-2", Москва, Россия), Ибрагим Гусейнов ("Карабах"), Захид Марданов ("Сабах"), Рауф Гусейнли ("Карабах"), Рустам Нуриев ("Габала"), Вусал Масимов ("Габала"), Шакир Сейидов ("Сабах") и др.