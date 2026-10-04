Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    В Тегеране призвали ЕС не поддерживать атаки США и Израиля на Иран

    В регионе
    • 04 октября, 2026
    • 13:22
    В Тегеране призвали ЕС не поддерживать атаки США и Израиля на Иран

    Тегеран провел со странами-членами Европейского союза (ЕС) переговоры, в ходе которых призвал тех не оказывать помощь США и Израилю в атаках против Ирана.

    Как сообщает Report, об этом глава иранского МИД Аббас Арагчи на встрече с делегатами международных представительств, аккредитованных в стране.

    "Наши переговоры с европейскими странами очень открыты, и мы надеемся, что они пересмотрят свой подход к Ирану", - написал Арагчи в своем Telegram-канале по итогам встречи.

    Он напомнил о словах генерального секретаря НАТО Марка Рютте относительно участия европейских стран в войне США против Ирана.

    "Он открыто заявил, что более 5 000 американских истребителей поднялись в воздух военных баз Европы для атаки на Иран, и мы все еще ждем ответа европейских стран на вопрос, почему они так активно участвовали в этой войне против Ирана. Тем не менее, наше предложение этим странам - наладить переговоры с Ираном и воздержаться от какого-либо участия в разжигании новой войны со стороны США и Израиля", - подчеркнул министр.

    Рютте еще 8 июля заявил, что с конца февраля до вступления в силу перемирия между Вашингтоном и Тегераном с европейских военных баз в поддержку американской операции было осуществлено около 5 тысяч вылетов. Таким образом он отверг критику главы Белого дома Дональда Трампа, что европейские союзники недостаточно поддерживают операцию США против Ирана.

    Аббас Арагчи МИД Ирана Операция США и Израиля против Ирана
    İranın XİN başçısı Aİ-yə ABŞ ilə İsrailin hücumlarını dəstəkləməməyi təklif edib
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    16:25

    В Турции произошла серия сильных землетрясений

    В регионе
    16:11

    В ФРГ при крушении легкомоторного самолета погибли два человека

    Другие страны
    15:56
    Фото

    Чемпионат мира по дзюдо: Ахмед Юсифов вышел в финал - ОБНОВЛЕНО-2

    Индивидуальные
    15:47

    Вице-спикер: Иран никогда не достигнет всеобъемлющего соглашения с США

    В регионе
    15:35

    В Азербайджане из-за тумана ухудшится видимость на дорогах

    Экология
    15:33

    Семь стран ОПЕК+ сохранили квоты по добыче нефти в ноябре

    Энергетика
    15:23

    Ветераны "Нефтчи" обыграли литовский "Спартак" в матче по случаю 75-летия Республиканского стадиона

    Футбол
    15:16

    В Бразилии стартовали президентские выборы

    Другие страны
    15:09

    Чемпионат мира по дзюдо: Кёнуль Алиева завершила борьбу в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    Лента новостей