В Тегеране призвали ЕС не поддерживать атаки США и Израиля на Иран

Тегеран провел со странами-членами Европейского союза (ЕС) переговоры, в ходе которых призвал тех не оказывать помощь США и Израилю в атаках против Ирана.

Как сообщает Report, об этом глава иранского МИД Аббас Арагчи на встрече с делегатами международных представительств, аккредитованных в стране.

"Наши переговоры с европейскими странами очень открыты, и мы надеемся, что они пересмотрят свой подход к Ирану", - написал Арагчи в своем Telegram-канале по итогам встречи.

Он напомнил о словах генерального секретаря НАТО Марка Рютте относительно участия европейских стран в войне США против Ирана.

"Он открыто заявил, что более 5 000 американских истребителей поднялись в воздух военных баз Европы для атаки на Иран, и мы все еще ждем ответа европейских стран на вопрос, почему они так активно участвовали в этой войне против Ирана. Тем не менее, наше предложение этим странам - наладить переговоры с Ираном и воздержаться от какого-либо участия в разжигании новой войны со стороны США и Израиля", - подчеркнул министр.

Рютте еще 8 июля заявил, что с конца февраля до вступления в силу перемирия между Вашингтоном и Тегераном с европейских военных баз в поддержку американской операции было осуществлено около 5 тысяч вылетов. Таким образом он отверг критику главы Белого дома Дональда Трампа, что европейские союзники недостаточно поддерживают операцию США против Ирана.