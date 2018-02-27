Обнародован порядок и календарь проведения Лиги чемпионов сезона 2018/2019

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Обнародован формат проведения Еврокубков УЕФА сезона 2018/2019.

Как сообщает Report, отныне в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА автоматические путевки получат 26 команд, включая победителей Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА. Еще шесть участников определятся в ходе квалификации.

Каждая команда, вылетевшая в отборе Лиги чемпионов, получит шанс добиться успеха в Лиге Европы.

Напрямую в групповой этап Лиги Европы попадут 17 команд, еще 10 команд автоматически получат путевки в основную сетку после вылета из раунда плей-офф и третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. Оставшееся 21 место будет разыграно в квалификации, разделенной на два пути (Путь чемпионов и Путь представителей лиг).

Введен предварительный раунд квалификации в Лиге чемпионов (будет проведен мини-турнир с игрой на выбывание) и в Лиге Европы (двухматчевые противостояния).

В основной сетке обоих турниров изменений не будет за исключением разнесенных во времени матчей - 18:55 СЕТ (по бакинскому времени 20:55 или 21:55) и 21:00 СЕТ (по бакинскому времени 23:00 или 00:00) - в Лиге чемпионов и в Лиге Европы.

Групповой этап

Автоматически в групповой этап попадут 26 клубов из списка участников, составленного на основе клубного рейтинга УЕФА на конец сезона 2016/2017.

Участники сезона 2018/2019:

Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА (1)

Действующий победитель Лиги Европы УЕФА (1)

По четыре сильнейшие команды из четырех ассоциаций с наивысшим рейтингом. Сейчас это Испания, Германия, Англия, Италия (16)

По две команды от ассоциаций, занимающих 5-е и 6-е места в рейтинге: Франция, Россия (4)

Чемпионы ассоциаций с 7-го по 10-е места в рейтинге: Португалия, Украина, Бельгия, Турция (4).

Если действующий победитель Лиги чемпионов получит право сыграть в групповом этапе на основе результатов в национальном чемпионате, то освободившееся место займет чемпион ассоциации, занимающей в рейтинге 11-е место (Чехия), который в противном случае выступал бы в квалификации в Пути чемпионов.

Если действующий победитель Лиги Европы получит право сыграть в групповом этапе на основе результатов в национальном чемпионате, то освободившееся место займет обладатель третьей строчки в чемпионате, занимающем пятое место в рейтинге (Франция), который в противном случае выступал бы в квалификации в Пути представителей лиг.

Одна ассоциация может быть представлена на групповом этапе максимум пятью клубами.

Путь чемпионов (четыре путевки в групповой этап)

В этом пути сыграют чемпионы ассоциаций, занимающих в рейтинге места с 11-го и ниже. Квалификация начнется с предварительного раунда, затем предусмотрены три отборочных раунда и раунд плей-офф:

Предварительный раунд (будет разыгран по системе мини-турнира с игрой на выбывание): четыре команды

Первый отборочный раунд: 33 команды плюс победитель предварительного раунда

Второй отборочный раунд: три команды плюс 17 победителей первого отборочного раунда

Третий отборочный раунд: две команды плюс 10 победителей второго отборочного раунда

Раунд плей-офф: две команды плюс шесть победителей третьего отборочного раунда

Все команды, выбывшие из Пути чемпионов, начиная с предварительного раунда и заканчивая третьим отборочным раундом, получат шанс добиться успеха в Лиге Европы, где они выступят в Пути чемпионов соответствующего раунда отбора. Команды, выбывшие в раунде плей-офф, автоматически попадут в групповой этап Лиги Европы.

Путь представителей лиг (две путевки в групповой этап)

Здесь сыграют обладатели третьих мест из ассоциаций, занимающих в рейтинге пятое и шестое места, а также вице-чемпионы ассоциаций, находящихся в рейтинге с седьмого по 15-е места. В целом будет сыграно три отборочных раунда:

Второй отборочный раунд: шесть команд

Третий отборочный раунд: пять команд плюс три победителя второго отборочного раунда

Раунд плей-офф: четыре победителя третьего отборочного раунда.

Команды, которые проиграют во втором отборочном раунде Пути представителей лиг, продолжат еврокубковый сезон в третьем отборочном раунде Пути представителей лиг Лиги Европы. Команды, которые вылетят в третьем отборочном раунде Пути представителей лиг или в раунде плей-офф, напрямую попадут в групповой этап Лиги Европы.

Лига чемпионов УЕФА-2018/2019

26 июня: полуфиналы предварительного раунда

29 июня: финал предварительного раунда

10/11 июля: первые матчи первого отборочного раунда

17/18 июля: ответные матчи первого отборочного раунда

24/25 июля: первые матчи второго отборочного раунда

31 июля/1 августа: ответные матчи второго отборочного раунда

7/8 августа: первые матчи третьего отборочного раунда

14 августа: ответные матчи третьего отборочного раунда

21/22 августа: первые матчи раунда плей-офф

28/29 августа: ответные матчи раунда плей-офф

18/19 сентября: первый тур группового этапа

2/3 октября: второй тур группового этапа

23/24 октября: третий тур группового этапа

6/7 ноября: четвертый тур группового этапа

27/28 ноября: пятый тур группового этапа

11/12 декабря: шестой тур группового этапа

12/13/19/20 февраля: первые матчи 1/8 финала

5/6/12/13 марта: ответные матчи 1/8 финала

9/10 апреля: первые матчи 1/4 финала

16/17 апреля: ответные матчи 1/4 финала

30 апреля/1 мая: первые матчи 1/2 финала

7/8 мая: ответные матчи 1/2 финала

1 июня: финал - "Метрополитано", Мадрид.

Отметим, что Азербайджан начнет борьбу со II квалификационного раунда Лиги чемпионов по Пути чемпионов.