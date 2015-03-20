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    ​Обнародован календарь чемпионата мира по футболу в Катаре

    Финальная встреча состоится 18 декабря

    Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Официально обнародован календарь чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре в 2022 году. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт ФИФА, вчера на заседании исполнительный комитет высшей футбольной ассоциации принял решение о том, что марафон продолжится 28 дней. 

    Так, чемпионат, в котором будут участвовать 32 страны, стартует 21 ноября 2022 года и завершится 18 декабря.

    Отметим, что с 1930 года чемпионат мира впервые будет проведен зимой. 

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