Обнародован годовой доход главного тренера "Габалы" Романа Григорчука

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Обнародована сумма годового дохода главного тренера "Габалы" Романа Григорчука.

Как сообщает Report, об этом заявил генсек Латвийской футбольной федерации Янис Межецкис.

По его словам, когда украинскому специалисту предложили пост главного тренера в сборной Латвии, он поинтересовался его зарплатой: "С Григорчуком мы не говорили о его зарплате. Просто, из неофициальных разговоров я слышал, что в год он зарабатывает около 1 млн долларов".

Как заявил генсек, зарплата нового главного тренера сборной в 10 раз уступает заработку Григорчука: "Латвийская футбольная федерация не позволит себе заплатить 1 млн долларов. Мы даем Александру Старкову в 10 раз меньшую зарплату".

Отметим, что Роман Григорчук работает в "Габале" с января 2015 года. Нынешний контракт с ним истекает летом.