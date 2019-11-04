Объявлены все назначения на матч АПОЭЛ - "Карабах"

Объявлены все назначения "Карабаха" на предстоящий на Кипре матч с АПОЭЛ в IV туре группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, встреча поручена судейской бригаде из Австрии.

Главному арбитру Мануэлю Шуттенгруберу будут помогать Роланд Бранднер, Роберт Штайнахер (боковые судьи) и Кристофер Джогер (4-й судья).

Грек Георгиос Бикас будет рефери-обсервером, а израильтянин Ариэл Кеннет Шейман - представителем УЕФА.

36-летний Шуттенгрубер уже 5 лет является рефери ФИФА. В Азербайджане до сих пор он не управлял ни одним матчем.

Отметим, что предстоящий 7 ноября на стадионе "GSP Arena" в Никосии матч АПОЭЛ - "Карабах" начнется в 21:55 по бакинскому времени.