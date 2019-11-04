 Наверх

Объявлены все назначения на матч АПОЭЛ - "Карабах"

Объявлены все назначения на матч АПОЭЛ - "Карабах"

Объявлены все назначения "Карабаха" на предстоящий на Кипре матч с АПОЭЛ в IV туре группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, встреча поручена судейской бригаде из Австрии.

Главному арбитру Мануэлю Шуттенгруберу будут помогать Роланд Бранднер, Роберт Штайнахер (боковые судьи) и Кристофер Джогер (4-й судья). 

Грек Георгиос Бикас будет рефери-обсервером, а израильтянин Ариэл Кеннет Шейман - представителем УЕФА. 

36-летний Шуттенгрубер уже 5 лет является рефери ФИФА. В Азербайджане до сих пор он не управлял ни одним матчем. 

Отметим, что предстоящий 7 ноября на стадионе "GSP Arena" в Никосии матч АПОЭЛ - "Карабах" начнется в 21:55 по бакинскому времени. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!