Объявлен победитель антипремии "Золотая урна" в чемпионате Италии

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Объявлено имя обладателя антипремии «Золотая урна» в чемпионате Италии по футболу.

Как передаёт Report со ссылкой на Football Italia, им стал выступающий в испанском «Атлетико» хорватский нападающий Никола Калинич. Игравший в прошлом сезоне за «Милан» на условиях аренды 31-летний форвард получил антипремию, набрав 49,1 процента голосов.

В тройку также вошли нападающие Патрик Шик («Рома», 19,3 процента) и Андре Силва (арендован «Севильей» у «Милана», 13,3 процента). Согласно опросу, проведённому среди 13 тысяч болельщиков, в 10-ку самых слабых игроков попал и полузащитник сборной Турции и «Милана» Хакан Чалханоглу.

Отметим, что по итогам 2017 года «Золотую урну» получил ныне выступающий за бразильский «Сантос» на условиях аренды форвард «Интера» Габриэл «Габигола» Барбоза.

Сборная Хорватии находится в одной группе со сборной Азербайджана на отборочном этапе Евро-2020.

Напомним, что исключённый из сборной Хорватии Калинич должен был получить серебряную медаль ЧМ-2018, от которой впоследствии отказался.