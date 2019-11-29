Объявлен конкурс в связи с жеребьевкой ЕВРО-2020

Объявлен конкурс в связи с жеребьевкой основного этапа ЕВРО-2020.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, с учетом интереса к жеребьевке, на официальном сайте ЕВРО-2020 создан специальный раздел.

Жеребьевка состоится 30 ноября в столице Румынии Бухаресте.

Напомним, что чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Баку, Лондоне, Мюнхене, Санкт-Петербурге, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Матчи группы A состоятся 13, 17 и 21 июня, а встреча 1/4 финала - 4 июля (Бакинский олимпийский стадион).