 Наверх

Объявлен конкурс в связи с жеребьевкой ЕВРО-2020

Объявлен конкурс в связи с жеребьевкой ЕВРО-2020

Объявлен конкурс в связи с жеребьевкой основного этапа ЕВРО-2020.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, с учетом интереса к жеребьевке, на официальном сайте ЕВРО-2020 создан специальный раздел. 

Жеребьевка состоится 30 ноября в столице Румынии Бухаресте.  

Напомним, что чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Баку, Лондоне, Мюнхене, Санкт-Петербурге, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Матчи группы A состоятся 13, 17 и 21 июня,  а встреча 1/4 финала - 4 июля (Бакинский олимпийский стадион). 

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!