Объем международного рынка футбольных трансферов вырос в 2016 году на 14% до 4,8 млрд долларов

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Объем международного рынка футбольных трансферов вырос по итогам 2016 года на 14% до рекордных 4,8 млрд долларов.

Как передает Report, об этом сообщает Channel News Asia со ссылкой на годовое исследование FIFA.

В том числе АПЛ потратила на зарубежных игроков 1,37 млрд долларов (+8%), Бундеслига - 576 млн долларов, Ла Лига - 508,7 млн долларов, Серия А - 508,5 млн долларов.

Зарубежные траты китайской Суперлиги составили 451,3 млн долларов против 168 млн долларовгодом ранее.

В целом число международных трансферов футболистов составило 14591. Из них в зоне УЕФА – 8346.