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Нью-Йорк и Нью-Джерси получат доход в $3,3 млрд за счет ЧМ по футболу

Нью-Йорк и Нью-Джерси получат доход в $3,3 млрд за счет ЧМ по футболу Нью-Йорк и Нью-Джерси прогнозируют $3,3 млрд дохода за счет ЧМ-2026 по футболу
Футбол
21 июля 2025 г. 16:48
Нью-Йорк и Нью-Джерси получат доход в $3,3 млрд за счет ЧМ по футболу

Город Нью-Йорк и штат Нью-Джерси ожидают, что проведение матчей чемпионата мира по футболу 2026 года принесет им $3,3 млрд,

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом говорится в отчете регионального комитета по организации соревнования.

Восемь матчей ЧМ-2026, включая финальную игру, пройдут на стадионе Metlife Stadium, который расположен в Нью-Джерси.

Власти прогнозируют приезд около 1,2 млн туристов и болельщиков, что увеличит потребительские расходы в регионе примерно на $1,7 млрд.

По оценкам, ЧМ позволит создать 26 тыс. новых рабочих мест, а подъем рынка труда принесет экономике города и штата еще около $1,3 млрд. Дополнительные налоговые поступления и сборы в местный бюджет составят порядка $432 млн.

ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в 16 городах США, Канады и Мексики. В турнире впервые примут участие сразу 48 команд.

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