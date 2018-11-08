Нынешний руководитель УЕФА будет единственным кандидатом на очередных выборах президента структуры

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Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Нынешний руководитель УЕФА Александер Чеферин оказался единственным из тех, кто подал заявку на выдвижение кандидатуры на выборы главы Союза европейских футбольных ассоциаций.

Как сообщает Report, информацию распространил официальный сайт УЕФА.

Было отмечено, что 7 ноября прием заявок завершился. Очередные выборы президена УЕФА пройдут 7 февраля 2019 года в Риме на очередном конгрессе.

Отметим, что Александер Чеферин был избран президентом УЕФА в 2016 году. От членствующих в структуре национальных ассоциаций он получил 42 голоса.