Новым главным тренером клуба "Ханкенди" станет турецкий специалист

Новым главным тренером клуба "Ханкенди", который будет выступать в Региональной лиге АФФА, назначен турецкий специалист Ибрагим Узунджа.

Новым главным тренером клуба "Ханкенди", который будет выступать в Региональной лиге АФФА, назначен турецкий специалист Ибрагим Узунджа.

Как сообщает Report, об этом сообщил исполнительный директор недавно созданной команды Васиф Исмаилов.

Он отметил, что "Ханкенди" серьезно готовится к сезону 2024/2025: "Мы достигли согласия с новым главным тренером по многим вопросам. После их окончательного урегулирования его переход будет оформлен официально. Мы ранее работали вместе с Ибрагимом Узунджа в команде "Физули". Также мы привлекли игроков, выступающих за сборную Азербайджана по мини-футболу, и воспитанника академии "Габалы" Камиля Назарли. Наша цель — завершить турнир на первом месте и выступать во II Лиге".

Начало сезона 2024/2025 Региональной лиги АФФА запланировано на октябрь.