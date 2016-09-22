Новый президент УЕФА прибудет в Азербайджан

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Президент УЕФА Александр Чеферин и генсек организации Теодор Теодоридис прибудут в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, визит состоится в целях участия на церемонии презентации лого Баку, как города-хозяина четырех матчей ЕВРО-2020.

Церемония состоится 30 сентября на Бакинском олимпийском стадионе. Официальных лиц УЕФА в Азербайджан пригласил президент АФФА Ровнаг Абдуллаев.

Отметим, что Александр Чеферин был избран президентом УЕФА на внеочередном конгрессе, который состоялся 14 сентября в Афинах.