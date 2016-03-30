Новый президент ФИФА поддержал идею проведения ЧМ-2030 в нескольких странах

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Чемпионат мира по футболу в 2030 году может пройти в нескольких странах.

Как сообщает Report, заявление об этом сделал президент ФИФА Джанни Инфантино в ходе визита в Парагвай.

Джанни Инфантино отметил, что поддерживает эту идею по случаю столетней годовщины чемпионатов мира. Первый Мондиаль состоялся в 1930 году в Уругвае, в финале хозяева победили Аргентину со счетом 4:2.

До сих пор единственный совместный Чемпионат мира был проведен в 2002 году в Южной Корее и Японии. После этого чемпионата прежний президент ФИФА Йозеф Блаттер заявил об отказе от проведения совместных чемпионатов. Однако новый руководитель организации выразил уверенность, что Аргентина и Уругвай подадут совместную заявку на Чемпионат мира-2030.

Отметим, что УЕФА уже предпринял аналогичный шаг. По случаю 60-й годовщины первого Чемпионата Европы ЕВРО-2020 будет проведен в 13 городах, в том числе в Баку.