Новый президент бакинского "Интера" внес ясность в судьбу команды

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Новый президент бакинского "Интера" Азер Алиев встретился с командой, которая с сегодняшнего дня приступила к зимней подготовке.

Об этом Report заявил главный тренер клуба Заур Сванадзе.

По его словам, молодой функционер внес ясность в распространившиеся в последние дни слухи, связанные с "Интером": "Азер муаллим сказал, что ситуация в команде стабильная. Не стоит верить слухам и тем, кто заявляет о наличии в "Интере" проблем. Пока все нормально".

Сванадзе добавил, что 10 января они отправятся на учебно-тренировочные сборы в турецкий регион Анталия. Он подчеркнул, что во время сборов планируются 3-4 проверочных матча: "Пока мы проводим отбор среди потенциальных соперников. Их имена будут известны до завтрашнего дня".

Отметим, что на сегодняшней тренировке "Интера" не было лишь Агабалы Рамазанова. Был осуществлен его трансфер в "Карабах". На подготовительном процессе участвовал футболист Руслан Абышев, который покинет команду в ближайшее время.