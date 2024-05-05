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Месси сделал пять голевых передач в матче чемпионата MLS

Месси сделал пять голевых передач в матче чемпионата MLS Аргентинский нападающий клуба "Интер Майами" Лионель Месси забил гол и сделал пять результативных передач в матче североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) с "Нью-Йорк Ред Буллс".
Футбол
5 мая 2024 г. 09:08
Месси сделал пять голевых передач в матче чемпионата MLS

Аргентинский нападающий клуба "Интер Майами" Лионель Месси забил гол и сделал пять результативных передач в матче североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) с "Нью-Йорк Ред Буллс".

Как передает Report, встреча завершилась победой "Интер Майами" со счетом 6:2.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Матиас Рохас (48-я и 62-я минуты), Месси (50) и Луис Суарес (69, 75, 81). У проигравших отличились Данте Ванзейр (30) и Эмиль Форсберг (90+7).

Месси впервые в карьере сделал пять результативных передач в одной игре. Нападающий стал первым игроком в истории MLS, который набрал шесть очков по системе "гол+пас" в одной игре и сделал пять голевых передач. В 8 матчах текущего сезона восьмикратный обладатель "Золотого мяча" и чемпион мира забил 10 голов и сделал 12 результативных передач. Аргентинец продлил результативную серию до семи игр.

"Интер Майами" одержал четвертую победу подряд и с 24 очками в 12 матчах занимает 1-е место в таблице Восточной конференции. "Нью-Йорк Ред Буллс" под руководством бывшего главного тренера московского "Динамо" немца Сандро Шварца с 17 очками после 11 игр располагается на 4-й строчке.

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