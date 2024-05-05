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Премьер-лига: "Зиря" встретится с "Туран Товуз", "Сабах" сыграет с "Араз-Нахчыван"

Премьер-лига: "Зиря" встретится с "Туран Товуз", "Сабах" сыграет с "Араз-Нахчыван" Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу будут проведены еще две игры 33-го тура.
Футбол
5 мая 2024 г. 09:47
Премьер-лига: Зиря встретится с Туран Товуз, Сабах сыграет с Араз-Нахчыван

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу будут проведены еще две игры 33-го тура.

Как сообщает Report, в первом матче дня "Туран Товуз" примет бакинский ФК "Зиря". Встреча запланирована на 16:30. Хозяева занимают в чемпионате 7-е место, у них в активе 42 очка, "Зиря" идет четвертой (49 очков).

Во второй встрече сойдутся "Араз-Нахчыван" и столичный "Сабах". Нахчыванцы расположились в турнирной таблице на 9-м месте с 35 очками, гости опережают их на четыре ступени, набрав 49 очков.

Премьер-лига Азербайджана

XXXIII тур

16:30. "Туран Товуз" - "Зиря"
Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Пярвин Талыбов, Кямал Умудлу
Судья-инспектор: Бабек Гулиев
Представитель АФФА: Мубариз Гусейнов
Товузский городской стадион

19:00. "Араз-Нахчыван" - "Сабах"
Судьи: Алияр Агаев, Акиф Амирали, Рахиль Рамазанов, Рашад Ахмедов
Судья-инспектор: Мунис Абдуллаев
Представитель АФФА: Бахрам Гурбанов
"Лив Бона Деа Арена".

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: "Zirə" "Turan Tovuz"la, "Sabah" "Araz-Naxçıvan"la üz-üzə gələcək

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