Премьер-лига: "Зиря" встретится с "Туран Товуз", "Сабах" сыграет с "Араз-Нахчыван"

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу будут проведены еще две игры 33-го тура.
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Во второй встрече сойдутся "Араз-Нахчыван" и столичный "Сабах". Нахчыванцы расположились в турнирной таблице на 9-м месте с 35 очками, гости опережают их на четыре ступени, набрав 49 очков.
Премьер-лига Азербайджана
XXXIII тур
16:30. "Туран Товуз" - "Зиря"
Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Пярвин Талыбов, Кямал Умудлу
Судья-инспектор: Бабек Гулиев
Представитель АФФА: Мубариз Гусейнов
Товузский городской стадион
19:00. "Араз-Нахчыван" - "Сабах"
Судьи: Алияр Агаев, Акиф Амирали, Рахиль Рамазанов, Рашад Ахмедов
Судья-инспектор: Мунис Абдуллаев
Представитель АФФА: Бахрам Гурбанов
"Лив Бона Деа Арена".