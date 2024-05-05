Премьер-лига: "Зиря" встретится с "Туран Товуз", "Сабах" сыграет с "Араз-Нахчыван"

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу будут проведены еще две игры 33-го тура.

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу будут проведены еще две игры 33-го тура.

Как сообщает Report , в первом матче дня "Туран Товуз" примет бакинский ФК "Зиря". Встреча запланирована на 16:30. Хозяева занимают в чемпионате 7-е место, у них в активе 42 очка, "Зиря" идет четвертой (49 очков).

Во второй встрече сойдутся "Араз-Нахчыван" и столичный "Сабах". Нахчыванцы расположились в турнирной таблице на 9-м месте с 35 очками, гости опережают их на четыре ступени, набрав 49 очков.

Премьер-лига Азербайджана

XXXIII тур

16:30. "Туран Товуз" - "Зиря"

Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Пярвин Талыбов, Кямал Умудлу

Судья-инспектор: Бабек Гулиев

Представитель АФФА: Мубариз Гусейнов

Товузский городской стадион

19:00. "Араз-Нахчыван" - "Сабах"

Судьи: Алияр Агаев, Акиф Амирали, Рахиль Рамазанов, Рашад Ахмедов

Судья-инспектор: Мунис Абдуллаев

Представитель АФФА: Бахрам Гурбанов

"Лив Бона Деа Арена".