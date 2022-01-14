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Новый игрок "Габалы" заразился коронавирусом

Новый игрок "Габалы" заразился коронавирусом 12:37
Футбол
14 января 2022 г. 13:10
Новый игрок Габалы заразился коронавирусом

Новый игрок футбольного клуба "Габала" Патрик Робсон де Соуза Монтейро заразился коронавирусом.

Об этом Report сообщил генеральный менеджер команды Наиль Керимов

Официальный представитель клуба заявил, что 24-летний бразильский нападающий сдал положительный тест на COVID-19. По словам Керимова, по этой причине Монтейро позже присоединится к команде в Анталье.

Отметим, что габалинский клуб, с 15-го по 25-ое января будет находиться на тренировочных сборах в турецкой Анталье. Подопечные Эльмара Бахшиева сыграют 18 января с "Заглембе" (Польша), 21 января - с "Борецом"(Северная Македония) и "Богемиансом" (Чехия).

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