Новый игрок "Габалы" заразился коронавирусом

12:37

Новый игрок футбольного клуба "Габала" Патрик Робсон де Соуза Монтейро заразился коронавирусом.

Об этом Report сообщил генеральный менеджер команды Наиль Керимов

Официальный представитель клуба заявил, что 24-летний бразильский нападающий сдал положительный тест на COVID-19. По словам Керимова, по этой причине Монтейро позже присоединится к команде в Анталье.

Отметим, что габалинский клуб, с 15-го по 25-ое января будет находиться на тренировочных сборах в турецкой Анталье. Подопечные Эльмара Бахшиева сыграют 18 января с "Заглембе" (Польша), 21 января - с "Борецом"(Северная Македония) и "Богемиансом" (Чехия).