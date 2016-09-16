Новый главный тренер "Нефтчи" назвал имена двух из своих помощников

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Названы имена двух помощников нового главного тренера ФК "Нефтчи" Эльхана Абдуллаева.

Об этом Report заявил сам Э.Абдуллаев.

Он сказал, что вместе с ним на матч V тура Премьер-лиги Азербайджана с "Интер" команду будут готовить Игорь Гетман и работающий с вратарями тренер Дмитрий Крамаренко.

По словам 46-летнего специалиста, полный состав тренерского корпуса определится на будущей неделе.

Отметим, что до этого Игорь Гетман был тренером команды U-19 "Нефтчи". Что же касается Дмитрия Крамаренко, он также работал с бывшими главными тренерами. Встреча с "Интер" состоится 18 сентября на стадионе "İnter Arena".