Новый формат чемпионата мира увеличит доходы национальных ассоциаций

Президент ФИФА Джанни Инфантино объяснил идею проведения чемпионата мира раз в два года финансовой выгодой.

Президент ФИФА Джанни Инфантино объяснил идею проведения чемпионата мира раз в два года финансовой выгодой.

Как передает Report со ссылкой на сайт ФИФА, по его словам, такой формат принесет дополнительные 4,4 миллиарда долларов дохода за первый четырехлетний цикл.

"Независимые эксперты сообщили, что переход к проведению чемпионата мира раз в два года, принесет в совокупности дополнительные 4,4 миллиарда долларов дохода за первый четырехлетний цикл. Причем эти средства будут распределены между 211 ассоциациями-членами ФИФА.

Этот дополнительный доход потенциально позволит увеличить финансирование на одного члена ФИФА до 25 миллионов долларов за первый четырехлетний цикл. Наша цель состоит в том, чтобы помочь сократить разрыв между членами ФИФА и дать как можно большему количеству ассоциаций более реальные шансы выступать на мировой арене", - приводит слова Инфантино сайт.