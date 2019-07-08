Новый трансфер "Сабаха": Я получил предложение не от "Карабаха"

"Я очень счастлив, что нахожусь здесь и горд быть частью "Сабаха". Моя сегодняшняя игра была неплохой. Я забил два мяча и сделал результативную передачу".

Об этом Report после победы над "Зиря" на проверочном мачте со счетом 5:3 заявил сказал новый трансфер "Сабаха" Хендрик Экстейн.

28-летний полузащитник из ЮАР внес ясность и в то, что ранее им заинтересовались "Карабах" и "Сахиль": "Если честно, я впервые слышу о том, что "Карабах" интересовался мной. Однако переговоры с "Сабаилом" были. Этот клуб проявлял интерес. Однако я не смог положительно ответить на их предложение. Вслед за этим поступило предложение от "Сабаха". Тогда я посоветовался с выступавшим в свое время в "Карабахе" моим земляком Дино Ндлову. Он похвалил страну и сказал, что это станет для тебя новым вызовом. Поэтому я принял предложение и приехал".

На вопрос о том, станет ли он лучшим бомбардиром "Сабаха", Экстейн ответил: "Пока рано говорить об этом. Мы можем сказать что-либо после начала чемпионата".

Отметим, что Хендрик Экстейн заключил с "Сабахом" 2-летний контракт.