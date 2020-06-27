​Новый сезон чемпионата Франции начнется 22 августа

Руководство Профессиональной футбольной лиги Франции утвердило календарь нового сезона Лиги 1.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт турнира, первый тур сезона-2020/21 состоится 22 и 23 августа.

Некоторые матчи могут быть перенесены из-за участия клубов в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В новом сезоне Лиге 1 сыграют "Ланс" и "Лорьян". Эти клубы займут место "Амьена" и "Тулузы", которые заняли последние места по итогам минувшего чемпионата.

Также сообщается, что финал Кубка Французской лиги между ПСЖ и "Лионом" пройдет 31 июля. Изначально матч должен был состояться 4 апреля, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, что с 11 июля правительство Франции разрешило болельщикам посещать спортивные стадионы. На них должно присутствовать не более 5 000 человек.

Напомним, минувший розыгрыш Лиги 1 был завершен досрочно. Чемпионом страны стал ПСЖ.