​Новый сезон чемпионата Франции начнется 22 августа

Руководство Профессиональной футбольной лиги Франции утвердило календарь нового сезона Лиги 1.
Как передает Report со ссылкой на официальный сайт турнира, первый тур сезона-2020/21 состоится 22 и 23 августа.
Некоторые матчи могут быть перенесены из-за участия клубов в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.
В новом сезоне Лиге 1 сыграют "Ланс" и "Лорьян". Эти клубы займут место "Амьена" и "Тулузы", которые заняли последние места по итогам минувшего чемпионата.
Также сообщается, что финал Кубка Французской лиги между ПСЖ и "Лионом" пройдет 31 июля. Изначально матч должен был состояться 4 апреля, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.
Ранее стало известно, что с 11 июля правительство Франции разрешило болельщикам посещать спортивные стадионы. На них должно присутствовать не более 5 000 человек.
Напомним, минувший розыгрыш Лиги 1 был завершен досрочно. Чемпионом страны стал ПСЖ.