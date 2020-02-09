​Новый рекорд Роналду

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду отметился голом в матче 23-го тура итальянской Серии А с "Вероной".

Как передает Report, для 35-летнего португальца этот мяч стал 20-м в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии. Данной отметки в национальном первенстве он достиг в 11-м сезоне подряд.

Серия стартовала после перехода форварда в мадридский "Реал" из "Манчестер Юнайтед" летом 2009 года.

Также Криштиану в третий раз в карьере сумел отличиться в 10 матчах чемпионата подряд. Ранее ему это дважды удавалось в составе "Реала" (2014 и 2018 год).