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Новым главным тренером “Барселоны” станет Кике Сетьен

Новым главным тренером “Барселоны” станет Кике Сетьен

Новым главным тренером “Барселоны” станет Кике Сетьен, передает Report со ссылкой на Sport.es.

По данным источника, каталонский клуб договорился о заключении контракта со специалистом сроком до конца нынешнего сезона. В “Барселоне” Сетьен на посту главного тренера сменит Эрнесто Вальверде.

Последним клубом Сетьена был “Бетис”. Вальверде возглавил “Барселону” в 2017 году. Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Испании и по одному разу — победителем Кубка и Суперкубка Испании.

“Барселона”, набрав в 19 турах 40 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата

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