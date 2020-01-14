Новым главным тренером “Барселоны” станет Кике Сетьен, передает Report со ссылкой на Sport.es.

По данным источника, каталонский клуб договорился о заключении контракта со специалистом сроком до конца нынешнего сезона. В “Барселоне” Сетьен на посту главного тренера сменит Эрнесто Вальверде.

Последним клубом Сетьена был “Бетис”. Вальверде возглавил “Барселону” в 2017 году. Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Испании и по одному разу — победителем Кубка и Суперкубка Испании.

“Барселона”, набрав в 19 турах 40 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата