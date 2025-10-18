Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    "Ноттингем" уволил главного тренера после 40 дней работы

    Футбол
    • 18 октября, 2025
    • 19:38
    Ноттингем уволил главного тренера после 40 дней работы

    Австралиец Ангелос Постекоглу отправлен в отставку с поста главного тренера английского "Ноттингем Форест".

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба клуба.

    В английском клубе заявляют, что после серии неутешительных результатов Постекоглу был немедленно освобожден от обязанностей главного тренера.

    В субботу "Ноттингем" дома со счетом 0:3 проиграл "Челси" в матче 8-го тура чемпионата Англии, серия команды без побед во всех турнирах достигла 10 матчей. Команда занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата с 5 очками.

    Ангелос Постекоглу 60 лет, он возглавил "Ноттингем Форест" 8 сентября. Ранее он руководил австралийскими клубами "Саут Мельбурн", "Брисбен Роар", "Мельбурн Виктори", японским "Йокогама Маринос", шотландским "Селтиком" и сборной Австралии. С "Саут Мельбурн" и "Брисбен Роар" он по два раза выигрывал чемпионат Австралии. Вместе с "Йокогама Маринос" выиграл чемпионат Японии, а также привел "Селтик" к двум победам в чемпионате Шотландии и Кубке лиги и один раз - к победе в Кубке Шотландии. Вместе со сборной Австралии специалист выиграл Кубок Азии в 2015 году.

    С 2023 года Постекоглу руководил английским "Тоттенхэмом". В сезоне-2024/25 лондонцы под его руководством стали победителями Лиги Европы, выиграв первый официальный трофей с 2008 года. В чемпионате Англии команда заняла 17-е место.

