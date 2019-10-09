​Никола Юрчевич: В команде есть и отдача, и качество

"Очень важно, что мы выиграли. Такие победы важны для того, чтобы настроение команды было хорошим".

Как передает Report со ссылкой на АФФА, вот так прокомментировал победу в товарищеском матче над командой Бахрейна (3:2), главный тренер сборной Азербайджана по футболу Никола Юрчевич.

"В последних нескольких матчах Бахрейн не пропускал больше одного гола, но сегодня нам удалось забить трижды. Играли при тяжелых погодных условиях. Температура воздуха была очень высокой. Так что мы понимали, как собой жертвуют ребята на поле. Это показывает, что в команде есть и отдача, и качество. Впереди нас ждет встреча с Венгрией, и до нее мы должны провести хороший восстановительный процесс. Разумеется, эта игра будет отличаться от сегодняшней. И погодные условия будут лучше, и статус матча выше, да и в целом матч будет отличаться по ряду чисто футбольных нюансов», - заявил Юрчевич.