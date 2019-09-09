Никола Юрчевич: Сегодня я всем сердцем был азербайджанцем

"Я очень и очень счастлив, благодаря сегодняшнему результату и игре. Горжусь своими футболистами. Мы играли против вице-чемпионов мира, в составе которых есть самые классные футболисты мира. Особенной благодарности заслуживают наши болельщики. Во втором тайме у нас была незабываемая поддержка".

Как передает Report, об этом сказал Никола Юрчевич в ходе пресс-конференции.

"Я сам – хорват, обычно мое сердце бьется с Хорватией. Но сегодня я всем сердцем был азербайджанцем, и мое сердце билось с Азербайджаном. Все мы заслужили такой результат. В последнее время у нас были хорошие игры, но результат получался неудачным. Сегодня мы добились положительного итога. Мне тяжело говорить, так как я сейчас на эмоциях. Я рад, что сегодня азербайджанские болельщики счастливы"