Никола Юрчевич: Он достоин быть главным тренером сборной Азербайджана

"Сейчас отдыхаю у себя дома в Загребе. Я получил предложения из-за рубежа. Однако, пока не тороплюсь с решением. В ближайшие дни многие вопросы прояснятся".

Об этом в заявлении Report сказал бывший главный тренер сборной Азербайджана по футболу Никола Юрчевич.

По словам хорватского специалиста, он осведомлен о поисках АФФА нового главного тренера в сборную: "Я не знаю, кто является кандидатом. Могу посоветовать своего помощника в сборной Арифа Асадова. Я положительного мнения о нем. Асадов - надежный человек и хороший тренер, он опытен, был футболистом сборной, хорошо знаком с нынешними членами команды, знает футбол. Думаю, что он достоин быть главным тренером. Ему можно дать шанс".

Отметим, что назначенный 11 февраля 2019 года главным тренером сборной Азербайджана Никола Юрчевич, 13 декабря того же года решением Исполнительного комитета АФФА был отправлен в отставку.

Эльнур Салахов