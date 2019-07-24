Никола Юрчевич оценил выступления азербайджанских клубов на еврокубках

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"Я просмотрел за игрой всех наших клубов, участвующих в еврокубках. "Карабах" сыграл разумно. С точки зрения стиля игры, владения мячом и управления матчем эта команда была лучше, чем "Партизани".

Об этом Report заявил главный тренер сборной Азербайджана Никола Юрчевич, рассказывая о выступлениях команд страны в еврокубках.

53-летний специалист сказал, что представитель Агдама является фаворитом в матче против ирландского "Дандолка" в рамках второго классификационного тура Лиги Европы.

Хорватский главный тренер затронул выступления в Лиге Европы "Нефтчи" и "Сабаила": "Нефтчи" намного лучше молдавской "Сперанцы". Победа в обоих матчах важна для коллектива с точки зрения уверенности в себе в играх против российского "Арсенала". "Сабаил" же проиграл сильной команде".

Юрчевич также оценил шансы "Габалы" на предстоящем матче с грузинским "Динамо" в рамках II классификационного этапа Лиги Европы: "Шансы у команд 50/50".

Отметим, что игра "Карабаха" против "Дандолка" состоится сегодня на стадионе "Oriel Park" в 22:45 по бакинскому времени. "Габала" и "Нефтчи" проведут игры в Лиге Европы 26 июля.