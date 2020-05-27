​Нигерийский футболист приедет в Азербайджан за новым паспортом

Бывший футболист сборной Азербайджана Усим Ндука приедет в Баку.

Об этом Report сообщил сам 35-летний защитник.

Африканский игрок, имеющий гражданство Азербайджана, посетит Азербайджан в связи с завершением срока действия паспорта: "В настоящее время я нахожусь в Нигерии. Планирую приехать в Баку до конца этого года. Я хочу обновить свой паспорт, который истекает в марте следующего года".

Ветеран футбола, который в настоящее время работает в одной из местных футбольных академий в своей стране, также участвует в тренировочных курсах: "Я уже получил лицензию категории B. Хотел бы работать в Азербайджане в будущем".

Отметим, что в 2007-2008 годах Усим Ндука выходил на 10 матчей в составе сборной Азербайджана. Бывший футболист играл в клубах "АЗАЛ" и "Симург", а также в турецком клубе "Тавшанлы Линйитспор".