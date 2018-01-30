Нигерийский форвард покинул "Габалу" с намерением принять участие в чемпионате мира

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ В зимнем перерыве ушедший из "Габалы" во второй раз футболист Экиго Эхиосун хочет принять участие в чемпионате мира 2018 года в составе сборной Нигерии.

Как сообщает Report, издание Score Nigeria пишет, что 28-летний нападающий отказался продлевать контракт с азербайджанским клубом и намерен принять участие в мундиале, который пройдет в июне в России. Сообщается, что бывший клуб Эхиосуна турецкий "Самсунспор" также среди тех, кто проявляет интерес к игроку. В то же время команды из Румынии, Катара, Саудовской Аравии и ЮАР заинтересованы в привлечении в состав игрока, имеющего статус свободного агента.

Опытный форвард сказал: "Мое привлечение в сборную, зависит от клуба, в который я перейду. Хочу поехать на чемпионат мира. Для достижения этого необходимо вновь вернуться на поле. Я намерен перейти в клуб, который повысит мои шансы на поездку в Россию. У меня в сборной остались незавершенные дела и для завершения их должен вернуться в сборную Нигерии. Я не могу ждать следующего такого шанса. Верю, что в ближайшие дни смогу присоединиться к клубу, который выберу".

Отметим, что Экиго Эхиосун в сборной Нигерии дебютировал 9 февраля 2011 года в товарищеском матче с командой Сьерра-Леоне. Он забил гол в матче, где его команда выиграла со счётом 2:1. Позднее нападающий защищал честь сборной еще 5 раз. Это произошло до того, как турецкий клуб "Гянджлярбирлии" в июле 2014 года отдал в аренду игрока "Габале". В июле 2015 Эхиосун направился в "Самсунспор", однако 21 сентября прошлого года он подписал контракт с "красно-черными" сроком на 1 год. Впрочем 4 января этого года "Габала" расстался с нигерийским форвардом.