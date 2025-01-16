Нидерландский клуб подписал турецкого футболиста

Футбольный клуб "Твенте", выступающий в высшем дивизионе чемпионата Нидерландов - Эредивизи, объявил о подписании турецкого вингера Наджи Унювара.

Футбольный клуб "Твенте", выступающий в высшем дивизионе чемпионата Нидерландов - Эредивизи, объявил о подписании турецкого вингера Наджи Унювара.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба нидерландского клуба.

21-летний футболист перешел в "Твенте" на правах аренды из амстердамского "Аякса" сроком на 3 года.

Отметим, что в прошлом сезоне Унювар выступал за испанский "Эспаньол" на правах аренды, где провел 24 матча и отметился 2 забитыми голами и 3 результативными передачами. В 2019 году он дебютировал за основную команду "Аякса", став самым молодым игроком в истории клуба (16 лет и 148 дней).