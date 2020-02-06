​Неймар высказался о Месси и Мбаппе

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар поделился мнением о форварде "Барселоны" Лионеле Месси.

Как передает Report, он также высказался и о нападающем парижан Килиане Мбаппе.

"Игра рядом с Месси была уникальным опытом. Мы стали друзьями, выступая вместе. Месси - лучший футболист из тех, кого я видел.

Стать лучшим игроком года по версии ФИФА не является моей навязчивой идеей. Я всегда говорил, что лучшая награда - победа команды. Я упорно тренируюсь каждый день, чтобы становится лучше. Всегда стараюсь развиваться индивидуально и коллективно. Если однажды я получу личную награду, это будет результатом моей работы.

Мбаппе? Он настоящий феномен. У него есть потенциал, чтобы стать одним из лучших игроков в истории. Играть с ним в одной команде - большая честь. Мы отлично понимаем друг друга на поле и за его пределами. Я люблю его", - приводит слова Неймара официальный сайт ФИФА.