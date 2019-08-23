Неймар подаст запрос на трансфер, если Барселона увеличит предложение

Нападающий "ПСЖ" Неймар не спешит подавать запрос на трансфер. Он считает, что предложение «Барселоны» слишком слабое, чтобы открыто заявлять о желании вернуться, сообщает Report со ссылкой на Sport.es.

Бразилец не собирается рисковать, пока каталонцы не сделают улучшенное предложение. Испанская команда, в свою очередь, надеется, что заявление Неймара сдвинет переговоры с мертвой точки.

В сезоне-2018/19 27-летний бразилец провел 28 матчей в составе "ПСЖ", забил 23 гола и отдал 13 голевых передач. Парижский клуб приобрел его у "Барселоны" в 2017 году за 222 миллиона евро.