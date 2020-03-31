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Несмотря на пандемию коронавируса, Роналду вышел на прогулку с семьей - ФОТО

Несмотря на пандемию коронавируса, Роналду вышел на прогулку с семьей

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Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду был замечен гуляющим с семьей в городе Фуншал (Португалия) без медицинских масок, несмотря на угрозу заражения коронавирусом, передает Report. 

Однако к футболисту не может возникнуть претензий, так как в Португалии не введены строгие ограничения относительно нахождения на улице. Жителям города разрешено выходить на улицу для прогулки.

Отметим, что до сих пор в этой стране отмечено 6 408 случаев заражения коронавирусом, 140 скончались. 

Напомним, что ранее Роналду подарил португальским больницам 5 аппаратов искусственной вентиляции легких. 

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