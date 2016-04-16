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    Несколько матчей чемпионата Японии по футболу отменены из-за землетрясений

    Отмененные матчи должны были пройти на стадионах острова Кюсю

    Баку. 16 апреля REPORT.AZ/ Четыре матча различных дивизионов чемпионата Японии по футболу были отменены.

    Как сообщает Report, причиной этому стали сотрясающие юго-западную часть страны землетрясения.

    Отмененные матчи должны были пройти на стадионах острова Кюсю, где второй день подряд происходят сильные подземные толчки.

    Отметим, что минувшей ночью на юго-западе Японии произошла череда мощных землетрясений магнитудой до 7,3. По последним данным, в результате удара стихии погибли 28 человек, свыше 800 получили ранения. В настоящее время афтершоки продолжаются - подземные толчки происходят буквально каждые 10 минут.

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