Немецкий клуб продлил контракт с футболистом сборной Азербайджана

Немецкий клуб "Эрцгебирге" продлил контракт с футболистом сборной Азербайджана Дмитрием Назаровым.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, новый контракт с 29-летним полузащитником рассчитан до июля 2023 года.

Клуб на тот же срок продлил контракт и с полузащитником Клеменсом Фандричем.

Отметим, что Назаров выступает в "Эрцгебирге" с лета 2016 года. В составе команды он провел 97 матчей и забил 20 голов. Назарова не пригласили в сборную Азербайджана для матчей с Бахрейном и Венгрией из-за полученного наказания.