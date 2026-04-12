    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Немецкий "Унион" после отставки главного тренера возглавила женщина

    Футбол
    • 12 апреля, 2026
    • 04:55
    Немецкий Унион после отставки главного тренера возглавила женщина

    "Унион" сообщил об отставке главного тренера Штеффена Баумгарта.

    Как передает Report, решение было принято вслед за выездным поражением от "Хайденхайма" со счетом 3:1 в рамках чемпионата Германии.

    Исполняющей обязанности наставника первой команды до 30 июня 2026 года назначена Мари-Луиза Эта, которая прежде руководила молодежным составом U-19.

    "Способность объединять все силы в непростые моменты всегда была и остается отличительной чертой "Униона". Я абсолютно уверена, что вместе с этой командой мы сумеем набрать необходимые очки", - приводит слова 34-летнего специалиста официальный сайт клуба.

    54-летний Баумгарт занимал должность главного тренера с 2 января 2025 года. За время его работы коллектив провел 51 матч, в которых одержал 16 побед, 14 раз разошелся миром с соперниками и проиграл 21 встречу.

    На данный момент "Унион" располагается на 11-й строчке турнирной таблицы Бундеслиги, имея в активе 32 очка по итогам 29 туров.

    Almaniyanın "Union" klubuna qadın baş məşqçilik edəcək

